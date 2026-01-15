"Abbiamo gli arbitri migliori al mondo, questo è un dato di fatto. È fuori di dubbio che ci sia qualcosa da perfezionare ma siamo vittime di norme che non abbiamo creato noi. Tutto è perfezionabile, ma dobbiamo anche dire che oggi tutti vorrebbero i nostri arbitri e sappiamo bene anche quanto ce li chiedano all'estero". Così il presidente dell'Aic, Umberto Calcagno, a margine della riunione in Figc sul tema delle riforme.