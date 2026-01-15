"Stiamo cercando, insieme agli arbitri, di fare sempre più incontri per cercare di spiegare sempre meglio le decisioni e avere un'uniformità di giudizio".
Simonelli: “Arbitri? Sempre più incontri per spiegare le decisioni e avere uniformità di giudizio”
Così Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Calcio Serie A, uscendo dalla sede della FIGC dopo la riunione che si è tenuta a Roma sul tema delle riforme, torna a parlare del tema arbitrale.
"Siamo rimasti sul discorso generale delle riforme, abbiamo parlato di tutto quello che bisogna fare per mantenere e rendere il sistema sostenibile", conclude.
