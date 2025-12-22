Calcagno (AIC): “Problema non è Milan-Como in Australia ma…”

"Il problema non è Milan-Como a Perth, ma top player costretti a stagioni interminabili da 72 partite". Lo dice Umberto Calcagno, presidente dell'Assocalciatori, a Radio Anch'io Sport.
"Questa situazione non li mette nelle condizioni migliori di esprimere il loro talento e soprattutto incide sulla loro salute", dice Calcagno
"Questa situazione non li mette nelle condizioni migliori di esprimere il loro talento e soprattutto incide sulla loro salute - ha aggiunto il n.1 del sindacato - I dati e le ricerche che abbiamo fatto anche noi di Assocalciatori con FIFPRO evidenziano che non sono solo le tante partite, ma sono le partite così ravvicinate, i cosiddetti back to back. Dopo la quarta-quinta partita di fila senza cinque giorni di recupero, si susseguono infortuni che incidono anche tanto, come abbiamo visto nello scorso campionato. Infortuni che incidono non solo sulla salute dei ragazzi ma anche sullo spettacolo".
