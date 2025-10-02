Il noto portale ha evidenziato altri dettagli sulla questione stadio che emergono dalla documentazione ufficiale

Daniele Vitiello Redattore/inviato 2 ottobre 2025 (modifica il 2 ottobre 2025 | 21:06)

L'offerta di Inter e Milan per l'acquisto di San Siro è l'unica giunta sul tavolo del Sindaco e del Consiglio Comunale. Lo evidenziano i documenti ufficiali, portati a galla da Calcio e Finanza. Un aspetto non banale, considerando che il 9 novembre 2022 c'era stata una manifestazione di interesse da parte di operatori economici nel settore dell'organizzazione di eventi e concerti.

“Si precisa a tal proposito che, anche nel periodo precedente, a fronte dell’inserimento dello stadio Meazza nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato alla sopracitata deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 28 marzo 2019, nessuna manifestazione di interesse all’acquisizione e gestione dell’impianto è pervenuta all’Amministrazione, ad eccezione di quelle presentate dalle Società utilizzatrici”.

Tra il novembre 2022 e il maggio 2023, come detto, alcuni soggetti si erano interessati al futuro di San Siro nel caso in cui Inter e Milan avessero deciso di abbandonare l’impianto. Nonostante l’accesso ai documenti, sottolinea ancora Calcio e Finanza, nessuna proposta è arrivata al Comune di Milano.

“Si dà evidenza – si legge ancora nei documenti – del fatto che, a seguito di scambi epistolari, il 9 novembre 2022 il Sindaco ha ricevuto, su loro richiesta, alcuni operatori economici nel settore dell’organizzazione di eventi e concerti, che gli hanno rappresentato l’interesse a presentare un progetto di mantenimento e rilancio di San Siro ‘qualora una o entrambe le squadre dovessero abbandonarlo per un’altra struttura’ chiedendo, a tal fine, di poter avere la disponibilità della documentazione necessaria per analizzare la situazione attuale dello stadio. Dopo la presentazione in data 8 maggio 2023 di apposita istanza di accesso civico, evasa il 7 giugno 2023, nessuna proposta è pervenuta al Comune di Milano”, conclude l’amministrazione.