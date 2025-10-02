Cade la Roma di Gian Piero Gasperini nel secondo turno di Europa League. I giallorossi sono stati sconfitti in casa dal Lille, grazie a una rete firmata da Haraldsson dopo appena sei minuti di gioco. Incredibile però quello che è successo all'83' sul calcio di rigore assegnato alla squadra di casa per un tocco di braccio di Mandi in area dei francesi. L'arbitro ha ordinato di ripetere il penalty addirittura due volte a causa di un movimento anticipato del portiere Ozer: l'estremo difensore è riuscito comunque a parare tutti e tre i tiri. Ipnotizzato Dovbyk le prime due volte, così come Soulé, autore del terzo tentativo.
Da registrare un calcio di rigore anche in Bologna-Friburgo, altra gara giocata alle 18:45. Stavolta trasformato in gol, al primo tentativo, da Adamu, abile a trafiggere Skorupski. E' stato quello il gol del definitivo 1-1, dopo l'iniziale vantaggio di Orsolini. Gli emiliani muovono dunque la classifica, dopo la sconfitta di settimana scorsa. La Roma rimane ferma a tre punti.
