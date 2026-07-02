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Calcio, inchiesta escort: sentiti a Milano Bonifazi e Maldini jr, le ultime

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I militari del Nucleo Pef della guardia di finanza di Milano stanno sentendo come testimoni i calciatori Daniel Maldini e Kevin Bonifazi
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Calcio, inchiesta escort: sentiti a Milano Bonifazi e Maldini jr, le ultime- immagine 2
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I militari del Nucleo Pef della guardia di finanza di Milano stanno sentendo come testimoni i calciatori Daniel Maldini e Kevin Bonifazi - entrambi non indagati - nell'ambito della inchiesta della pm Rosaria Stagnaro con l’aggiunta Bruna Albertini che vede indagato Alessandro Bastoni per prostituzione minorile e altri soggetti per associazione a delinquere per un presunto giro di escort che sarebbe gestito dall'agenzia MA.DE di Cinisello Balsamo.

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Domani dovrebbe essere audito dagli inquirenti Riccardo Calafiori.

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