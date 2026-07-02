Per gli investigatori, scrive il Corriere della Sera, il pr Salamone aveva un book digitale, un catalogo di immagini prese dai profili Instagram di centinaia di ragazze disponibili a prostituirsi che inviava ai clienti con relativo numero di telefono, dopo averle istruite «alle regole d’ingaggio del silenzio e della massima riservatezza», si legge negli atti dell’inchiesta. Il 29 marzo 2025, Salamone contatta un famoso giocatore di una squadra non milanese.

«Ceni stasera con le vacche?»: è l’invito che non lascia dubbi su quale sia il grado di considerazione che ha delle giovani escort della sua scuderia. «Sì ma quello munto voglio essere io», ironizza greve l’atleta. Il consuntivo Salamone lo fa alle 3.24 della mattina: «Morto orgia forte» dice. Evidentemente ha avuto da fare anche lui. «Tutto sudato», conferma l’altro descrivendo con una ennesima volgarità il culmine dell’eccitazione che ha provato con la ragazza: «Benissimo lei, una iena». Salomone: «Nuovo acquisto dal mercato». «Tanta roba. Bravo»: la lode del cliente soddisfatto.