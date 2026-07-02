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Convocato in Procura ma Bastoni ha deciso di non presentarsi

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Alessandro Bastoni non si presenterà all'interrogatorio per il quale era stato convocato dalla procura di Milano
Matteo Pifferi Redattore 

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Alessandro Bastoni non si presenterà all'interrogatorio per il quale era stato convocato dalla procura di Milano nella giornata di domani nell'ambito dell'inchiesta in cui è indagato per concorso in prostituzione minorile per il presunto rapporto sessuale a pagamento avuto con un ragazza di 17 anni nel luglio del 2020.

Convocato in Procura ma Bastoni ha deciso di non presentarsi- immagine 2
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La decisione del calciatore dell'Inter è stata presa d'accordo con il suo avvocato Salvatore Scuto dal momento che si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere davanti alla procuratrice aggiunta Bruna Albertini e la sostituta Rosaria Stagnaro e agli investigatori del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Fiamme gialle.

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La giovane nel corso della sua testimonianza avrebbe detto di non essere mai stata a letto con il calciatore e di non essere stata nemmeno pagata per andare a casa sua dopo la serata nella casa-ufficio della società di organizzazione eventi "Ma.De. Milano" a Cinisello Balsamo.

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