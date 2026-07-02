Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
ultimora
Convocato in Procura ma Bastoni ha deciso di non presentarsi
Alessandro Bastoni non si presenterà all'interrogatorio per il quale era stato convocato dalla procura di Milano nella giornata di domani nell'ambito dell'inchiesta in cui è indagato per concorso in prostituzione minorile per il presunto rapporto sessuale a pagamento avuto con un ragazza di 17 anni nel luglio del 2020.
La decisione del calciatore dell'Inter è stata presa d'accordo con il suo avvocato Salvatore Scuto dal momento che si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere davanti alla procuratrice aggiunta Bruna Albertini e la sostituta Rosaria Stagnaro e agli investigatori del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Fiamme gialle.
La giovane nel corso della sua testimonianza avrebbe detto di non essere mai stata a letto con il calciatore e di non essere stata nemmeno pagata per andare a casa sua dopo la serata nella casa-ufficio della società di organizzazione eventi "Ma.De. Milano" a Cinisello Balsamo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA