"Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale". È l'ultimo messaggio di Igor Protti, pubblicato dalla famiglia su Instagram: "Ha voluto lasciarvi questo saluto che come da sua volontà condividiamo. Difficile provare parole che possano spiegarlo - prosegue Protti -, l'unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato per l'affetto e l'amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato. Sperando che sia un arrivederci e non un addio"