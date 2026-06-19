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fcinter1908 ultimora Mondiali, goleada Canada col Qatar: tripletta di David. Il Messico batte 1-0 la Core del Sud

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Mondiali, goleada Canada col Qatar: tripletta di David. Il Messico batte 1-0 la Core del Sud

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Nella notte si sono giocate due partite. Il Canada ha battuto 6-0 il Qatar, grande protagonista della sfida l'attaccante della Juve David
Andrea Della Sala Redattore 

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Nella notte si sono giocate due partite. Il Canada ha battuto 6-0 il Qatar, grande protagonista della sfida l'attaccante della Juve Jonathan David, autore di una tripletta.

L'altra gara della notte ha visto di fronte il Messico e la Corea del Sud, vittoria di misura per 1-0 per i sudamericani che guidano la classifica a punteggio pieno.

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