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fcinter1908 ultimora Mondiali, goleada Canada col Qatar: tripletta di David. Il Messico batte 1-0 la Core del Sud
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Mondiali, goleada Canada col Qatar: tripletta di David. Il Messico batte 1-0 la Core del Sud
Nella notte si sono giocate due partite. Il Canada ha battuto 6-0 il Qatar, grande protagonista della sfida l'attaccante della Juve David
Nella notte si sono giocate due partite. Il Canada ha battuto 6-0 il Qatar, grande protagonista della sfida l'attaccante della Juve Jonathan David, autore di una tripletta.
L'altra gara della notte ha visto di fronte il Messico e la Corea del Sud, vittoria di misura per 1-0 per i sudamericani che guidano la classifica a punteggio pieno.
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