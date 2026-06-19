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fcinter1908 ultimora Malagò: “Anac? Ognuno adesso può giudicare l’accaduto. Ho sempre sostenuto una cosa”

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Malagò: “Anac? Ognuno adesso può giudicare l’accaduto. Ho sempre sostenuto una cosa”

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Giovanni Malagò accoglie la decisione dell'Autorità anticorruzione che cancella i dubbi su una sua presunta ineleggibilità alla Figc
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

"Ho appreso con soddisfazione il parere dell'Anac. Ognuno adesso può giudicare l'accaduto". Giovanni Malagò, al telefono con l'ANSA, accoglie così la decisione dell'Autorità anticorruzione che cancella i dubbi su una sua presunta ineleggibilità alla presidenza Figc.

Malagò: “Anac? Ognuno adesso può giudicare l’accaduto. Ho sempre sostenuto una cosa”- immagine 2

"Ho sempre sostenuto la correttezza della mia posizione nel merito - prosegue Malagò - Per mia conoscenza specifica della questione, mi ero rivolto in modo formale e informale a 11 soggetti diversi, titolati sull'argomento. E tutti mi avevano manifestato la loro certezza che non c'era alcun problema in merito. Ognuno adesso puo' giudicare l'accaduto".

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