"Ho appreso con soddisfazione il parere dell'Anac. Ognuno adesso può giudicare l'accaduto". Giovanni Malagò, al telefono con l'ANSA, accoglie così la decisione dell'Autorità anticorruzione che cancella i dubbi su una sua presunta ineleggibilità alla presidenza Figc.
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fcinter1908 ultimora Malagò: “Anac? Ognuno adesso può giudicare l’accaduto. Ho sempre sostenuto una cosa”
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Malagò: “Anac? Ognuno adesso può giudicare l’accaduto. Ho sempre sostenuto una cosa”
Giovanni Malagò accoglie la decisione dell'Autorità anticorruzione che cancella i dubbi su una sua presunta ineleggibilità alla Figc
"Ho sempre sostenuto la correttezza della mia posizione nel merito - prosegue Malagò - Per mia conoscenza specifica della questione, mi ero rivolto in modo formale e informale a 11 soggetti diversi, titolati sull'argomento. E tutti mi avevano manifestato la loro certezza che non c'era alcun problema in merito. Ognuno adesso puo' giudicare l'accaduto".
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