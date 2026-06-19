"Ho sempre sostenuto la correttezza della mia posizione nel merito - prosegue Malagò - Per mia conoscenza specifica della questione, mi ero rivolto in modo formale e informale a 11 soggetti diversi, titolati sull'argomento. E tutti mi avevano manifestato la loro certezza che non c'era alcun problema in merito. Ognuno adesso puo' giudicare l'accaduto".