Calcio sotto shock, è morto Victor Udoh: l’ex Southampton aveva 21 anni

L’attaccante nigeriano in forza al Ceske Budejovice ed ex Anversa e Southampton aveva 21 anni: da chiarire le cause del decesso

Alessandro De Felice Redattore 26 maggio 2026 (modifica il 26 maggio 2026 | 23:32)

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Il mondo del calcio è in lutto e piange la scomparsa di Victor Udoh. L’attaccante nigeriano in forza al Ceske Budejovice ed ex Anversa e Southampton aveva 21 anni.

“Con grande tristezza abbiamo appreso della scomparsa del nostro ex giocatore Victor Udoh - è il comunicato dell'Anversa, club in cui Udoh è cresciuto -. I nostri pensieri sono rivolti alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutte le persone che gli hanno voluto bene. Auguriamo loro forza, sostegno e calore umano in questo momento estremamente difficile. Riposa in pace, Victor”.

Victor Udoh è scomparso in circostanze ritenute sospette ad Abuja, capitale della Nigeria, dove era rientrato da poco dopo la conclusione del campionato ceco. Al momento le autorità non hanno ancora chiarito le cause del decesso e sono in corso accertamenti per fare luce sull’accaduto.

Udoh ha mosso i primi passi tra i professionisti nelle fila dell’Anversa, prima di passare al Southampton nel gennaio 2025. Nei Saints non è riuscito a trovare spazio e ha deciso a ottobre scorso di trasferirsi in Repubblica Ceca per vestire la maglia della Dynamo Ceske Budejovice.