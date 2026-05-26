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UFFICIALE – Serie A, no spareggio scudetto/salvezza in un caso: il precedente dell’Inter…
Si è svolta oggi nella sala ‘Paolo Rossi’ della sede della FIGC a Roma la riunione del Consiglio Federale.
Il presidente Gabriele Gravina ha aperto i lavori alle ore 11 con i consiglieri: Simonelli, Campoccia e Marotta per la Lega di A; Bedin per la Lega B; Marani e Gallazzi per la Lega Pro; Abete, Bazzerla, Ortolano, Pedrazzini, Fantazzini e Tambaro per la Lega Nazionale Dilettanti; Calcagno, Bernardi, Biondini e Gama per gli atleti; Camolese e Citta per i tecnici; il segretario generale Brunelli; il presidente del Settore Tecnico Beretta; il presidente del Settore Giovanile e Scolastico Tisci; il vice presidente vicario dell’Aia Francesco Massini; il presidente della Divisione Calcio a 5 Castiglia; la presidente della Divisione Serie A Femminile professionistica Cappelletti; la presidente della Divisione Serie B Femminile Tinari. I consiglieri Marotta, Campoccia e Gallazzi si sono collegati in videoconferenza.
Novità nel regolamento del campionato di calcio di Serie A, con una modifica approvata oggi nel Consiglio Federale:
“Su proposta della Lega Calcio Serie A, è stata approvata una modifica per la quale lo spareggio scudetto e/o salvezza non si disputa nel caso in cui dovesse coinvolgere un club qualificato per una finale di coppa europea (vale quindi la classifica avulsa)”.
Cosa vuol dire? Che in caso di assegnazione dello Scudetto attraverso lo spareggio o dello scontro con in palio la salvezza, se una delle due squadre è impegnata nella finale di Champions, di Europa League o di Conference League, il titolo o la permanenza in A sarebbero decise tramite i risultati negli scontri diretti, quindi con la classifica avulsa.
Il riferimento è alla passata stagione, quando Napoli e Inter si contesero il titolo fino all’ultima giornata, con il rischio di finire a pari punti, a pochi giorni dalla finale di Champions League contro il PSG, con la necessità di anticipare l’ultimo turno di campionato al venerdì in ottimo spareggio scudetto a pochi giorni dall’ultimo atto di Monaco di Baviera.
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