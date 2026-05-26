Il presidente Gabriele Gravina ha aperto i lavori alle ore 11 con i consiglieri: Simonelli, Campoccia e Marotta per la Lega di A; Bedin per la Lega B; Marani e Gallazzi per la Lega Pro; Abete, Bazzerla, Ortolano, Pedrazzini, Fantazzini e Tambaro per la Lega Nazionale Dilettanti; Calcagno, Bernardi, Biondini e Gama per gli atleti; Camolese e Citta per i tecnici; il segretario generale Brunelli; il presidente del Settore Tecnico Beretta; il presidente del Settore Giovanile e Scolastico Tisci; il vice presidente vicario dell’Aia Francesco Massini; il presidente della Divisione Calcio a 5 Castiglia; la presidente della Divisione Serie A Femminile professionistica Cappelletti; la presidente della Divisione Serie B Femminile Tinari. I consiglieri Marotta, Campoccia e Gallazzi si sono collegati in videoconferenza.