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Biasin: “Sempre criticato comunicazione Conte ma ho apprezzato che…”

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Fabrizio Biasin ha voluto commentare la conferenza stampa di addio di Antonio Conte con il Napoli
Matteo Pifferi Redattore 

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Intervenuto al podcast Cose Scomode su Aura Sport, Fabrizio Biasin ha voluto commentare la conferenza stampa di addio di Antonio Conte con il Napoli:

"Sono sempre stato parecchio critico sulla comunicazione di Conte, nel corso della stagione ha trovato troppi alibi con una super squadra. Nella conferenza stampa finale mi è piaciuto molto. Ha dimostrato di essere uomo di calcio, ha reso atto ai suoi avversari di quello che hanno fatto.

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Ho apprezzato molto il suo modo di comunicare, a Napoli sono stati due anni più che soddisfacenti. Vero che non è stata una stagione esaltante, il 30° posto in Champions è un risultato molto negativo.

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DAZN

Porta a casa uno scudetto, una Supercoppa, una qualificazione alla prossima Champions e la sensazione che l'ambiente l'ha amato, non è poco. Ha detto che non è vero che senza infortuni avrebbe vinto il Napoli lo scudetto, l'ho trovato come un buon modo per recuperare dopo che tutto l'anno ha cercato alibi"

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