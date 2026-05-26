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Biasin: “Sempre criticato comunicazione Conte ma ho apprezzato che…”
Intervenuto al podcast Cose Scomode su Aura Sport, Fabrizio Biasin ha voluto commentare la conferenza stampa di addio di Antonio Conte con il Napoli:
"Sono sempre stato parecchio critico sulla comunicazione di Conte, nel corso della stagione ha trovato troppi alibi con una super squadra. Nella conferenza stampa finale mi è piaciuto molto. Ha dimostrato di essere uomo di calcio, ha reso atto ai suoi avversari di quello che hanno fatto.
Ho apprezzato molto il suo modo di comunicare, a Napoli sono stati due anni più che soddisfacenti. Vero che non è stata una stagione esaltante, il 30° posto in Champions è un risultato molto negativo.
Porta a casa uno scudetto, una Supercoppa, una qualificazione alla prossima Champions e la sensazione che l'ambiente l'ha amato, non è poco. Ha detto che non è vero che senza infortuni avrebbe vinto il Napoli lo scudetto, l'ho trovato come un buon modo per recuperare dopo che tutto l'anno ha cercato alibi"
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