Caldirola: “Mourinho e il mio debutto con l’Inter indimenticabili. Pirola…”

Il difensore classe '91, oggi al Monza, è cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, arrivando ad esordire in Prima Squadra

Luca Caldirola, difensore del Monza cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, in un'intervista concessa al Giornale di Monza ha ricordato i momenti più significativi della sua esperienza in nerazzurro:

"Da piccolo ero milanista. Più di dieci anni in nerazzurro, con una società del genere, non possono non cambiarti. Mourinho? Indimenticabile. E non scorderò mai il debutto in Champions a San Siro: un freddo cane, ma che passò subito in secondo piano".