A DAZN, Hakan Calhanoglu ha commentato così la vittoria dell'Inter contro la Fiorentina, arrivata anche grazie a una sua doppietta

A DAZN, Hakan Calhanoglu ha commentato così la vittoria dell'Inter contro la Fiorentina , arrivata anche grazie a una sua doppietta:

“Gran gol? Quello che faccio sempre, quando arriva il rigore sono sempre concentrato, non mi interessa chi c’è in porta, io mi concentro solo sulla palla. Saluto i tifosi che mi salutano (sorride, ndr).

Ko di Napoli? Ci sta nel calcio, ormai sappiamo tutto, abbiamo fatto subito switch, abbiamo lasciato da parte Napoli con una grande prestazione. Grazie al mister che dà qualcosa in più mentalmente, ci dà fame per vincere".