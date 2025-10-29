Mancano due rigori all'Inter contro la Fiorentina, non solo uno. Queste le parole dell'ex arbitro Gianpaolo Calvarese su X:
Mancano due rigori all'Inter contro la Fiorentina, non solo uno: queste le parole dell'ex arbitro Gianpaolo Calvarese su X
"InterFiorentina | mancano due rigori ai nerazzurri, entrambi per fallo di Comuzzo su Esposito. Nel primo, il difensore si disinteressa del pallone e trattiene reiteratamente con due mani il suo avversario, atterrandolo. Nel secondo, dà le spalle al pallone e lo cintura".
