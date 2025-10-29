L'ex difensore e capitano nerazzurro commenta così il successo per 3-0 dei ragazzi di Chivu contro la Fiorentina

Fabio Alampi Redattore 29 ottobre 2025 (modifica il 29 ottobre 2025 | 23:03)

Giuseppe Bergomi, ex difensore e capitano dell'Inter, dagli studi di Sky Sport ha analizzato il successo dei nerazzurri contro la Fiorentina: "Sucic? In un centrocampo tecnico come quello dell'Inter ci sta bene in quella zona di campo. Si è sempre espresso meglio in queste prime partite quando ha giocato a destra, oggi ha fatto la sua partita.

Penso che Chivu sia stato intelligente: ha capito l'importanza della partita, non ha fatto tanti cambi. Mkhitaryan era infortunato, mette un difensore centrale più veloce come Bisseck a marcare l'avversario più difficile che era Kean, e mette Pio Esposito al posto di Bonny. Poi aspetta che la partita vada verso l'Inter: nel primo tempo ha avuto due occasioni, ma ritmo abbastanza compassato, temeva le ripartenze veloci della Fiorentina, che aveva un centrocampo molto fisico.

Nel secondo tempo ha accelerato e una volta sbloccata la la partita c'è questa perla di Sucic che fa veramente un bel gol, e qui si chiude la partita".