Giuseppe Bergomi, ex difensore e capitano dell'Inter, dagli studi di Sky Sport ha analizzato il successo dei nerazzurri contro la Fiorentina: "Sucic? In un centrocampo tecnico come quello dell'Inter ci sta bene in quella zona di campo. Si è sempre espresso meglio in queste prime partite quando ha giocato a destra, oggi ha fatto la sua partita.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Bergomi: “Sucic ci sta bene in questo centrocampo. Chivu intelligente perchè…”
ultimora
Bergomi: “Sucic ci sta bene in questo centrocampo. Chivu intelligente perchè…”
L'ex difensore e capitano nerazzurro commenta così il successo per 3-0 dei ragazzi di Chivu contro la Fiorentina
Penso che Chivu sia stato intelligente: ha capito l'importanza della partita, non ha fatto tanti cambi. Mkhitaryan era infortunato, mette un difensore centrale più veloce come Bisseck a marcare l'avversario più difficile che era Kean, e mette Pio Esposito al posto di Bonny. Poi aspetta che la partita vada verso l'Inter: nel primo tempo ha avuto due occasioni, ma ritmo abbastanza compassato, temeva le ripartenze veloci della Fiorentina, che aveva un centrocampo molto fisico.
Nel secondo tempo ha accelerato e una volta sbloccata la la partita c'è questa perla di Sucic che fa veramente un bel gol, e qui si chiude la partita".
© RIPRODUZIONE RISERVATA