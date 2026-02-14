FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Inter-Juve, Barella e Calhanoglu ammoniti. Erano diffidati: saltano il Lecce

ultimora

Inter-Juve, Barella e Calhanoglu ammoniti. Erano diffidati: saltano il Lecce

Inter-Juve, Barella e Calhanoglu ammoniti. Erano diffidati: saltano il Lecce - immagine 1
Schierato da titolare nella gara contro i bianconeri, il centrocampista è stato sostituito prima del 60esimo dal turco
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Nicolò Barella ha preso il giallo ed è stato sostituito durante Inter-Juve. Non era felice della sostituzione. Secondo quanto riportato dall'inviato a bordo campo di Dazn il calciatore nerazzurro è tornato in panchina lanciando verso il vuoto i parastinchi.

Inter-Juve, Barella e Calhanoglu ammoniti. Erano diffidati: saltano il Lecce- immagine 2

Il giocatore, che viene da un infortunio ed è tornato oggi a giocare da titolare dopo qualche settimana di stop, salterà - perché era diffidato e perché ha subito un'ammonizione - la prossima gara di campionato di sabato 21 febbraio quando l'Inter sarà in trasferta a Lecce.

Al posto di Barella è entrato Calhanoglu, anche lui reduce da un infortunio. Giallo anche per lui che era diffidato: non ci sarà nella gara contro i giallorossi come il compagno di reparto.

Leggi anche
Inter-Juventus, più di 75mila spettatori: ecco l’incasso lordo, il 2o maggiore della storia
Tottenham, UFFICIALE: scelto il nuovo allenatore, panchina assegnata a Tudor

© RIPRODUZIONE RISERVATA