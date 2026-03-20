Recuperato per l'Inter e... per la Turchia. In questi giorni, Hakan Calhanoglu è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo Inter

Recuperato per l'Inter e... per la Turchia. In questi giorni, Hakan Calhanoglu è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo Inter dopo aver smaltito l'infortunio e candidandosi così a una maglia da titolare per la trasferta contro la Fiorentina.