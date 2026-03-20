Recuperato per l'Inter e... per la Turchia. In questi giorni, Hakan Calhanoglu è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo Inter dopo aver smaltito l'infortunio e candidandosi così a una maglia da titolare per la trasferta contro la Fiorentina.
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Inter, Calhanoglu recuperato: Hakan convocato dalla Turchia per i playoff Mondiali
Recuperato per l'Inter e... per la Turchia. In questi giorni, Hakan Calhanoglu è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo Inter
Un recupero, quello del centrocampista, che fa sorridere anche Vincenzo Montella, commissario tecnico della Turchia. Calhanoglu, infatti, è stato convocato per i prossimi impegni dei playoff mondiali. Ecco la lista completa:
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