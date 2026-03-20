Durante L'ascia raddoppia, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato dell'estate dell'Inter che secondo molti prevederà una rivoluzione nella rosa nerazzurra:
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Biasin: “Rivoluzione Inter? Bastoni sacrificabile: come fai a pensarlo? Lo stesso per Barella…”
"Rivoluzione? Forse mancavano dei temi dopo il risultato di domenica scorsa. Ho letto da tutte le parti rivoluzione: certamente l'Inter quest'estate dovrà fare tante cose perché ci sono giocatori che sono arrivati dal punto di vista del contratto, altri dal punto di vista anagrafico, sicuramente ci sarà un rimescolamento. A me l'idea che si debba parlare di rivoluzione, mandare via i senatori come Barella, Bastoni e Thuram in una squadra che è a +8 dalla seconda mi sembra la classica esagerazione che si mette addosso a una squadra che non è sicuramente perfetta, va migliorata, ma non è neanche la squadra da distruggere, da rifare. Molto spesso si tende a drammatizzare oltre il necessario, non esiste una rivoluzione dove si cambiano 20 giocatori.
L'idea che Bastoni sia facilmente sacrificabile non va bene: puoi pensare di venderlo solo se lui vuole andarsene e se arriva l'offerta da un miliardo. Ma non puoi rinunciare a cuor leggero a un giocatore così importante. Lo stesso vale per Barella che sicuramente non sta avendo la miglior stagione ma io non rinuncerei mai a lui, così come anche a Lautaro. In passato per Bastoni sono arrivate offerte importantissime, ma lui ha sempre voluto rimanere".
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