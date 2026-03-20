Il CT dell'Italia, Gennaro Gattuso, ha diramato la lista dei convocati per i Playoff di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026.
ultimora
Italia, i convocati di Gattuso: presenti 5 interisti, torna Chiesa. Fuori Vicario e…
Nella lista dei 28 sono presenti cinque giocatori dell'Inter: in difesa ci sono Bastoni e Dimarco mentre a centrocampo sono presenti Barella e Frattesi. In attacco anche Francesco Pio Esposito.
Tra le novità, si segnala il ritorno di Federico Chiesa mentre non ci sono Orsolini e Bernardeschi, out anche Vicario mentre a centrocampo c'è Pisilli. Non c'è nemmeno Pellegrini della Roma.
Ecco la lista completa dei 28 calciatori convocati da Gattuso per la partita contro l'Irlanda del Nord e, in caso di vittoria, contro Bosnia o Galles.
PORTIERI: Caprile, Carnesecchi, Donnarumma, Meret
DIFENSORI: Bastoni, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Coppola, Dimarco, Gatti, Mancini, Palestra, Scalvini, Spinazzola
CENTROCAMPISTI: Barella, Cristante, Frattesi, Locatelli, Pisilli, Tonali
ATTACCANTI: Chiesa, Pio Esposito, Kean, Politano, Raspadori, Retegui, Scamacca.
© RIPRODUZIONE RISERVATA