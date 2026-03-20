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Italia, i convocati di Gattuso: presenti 5 interisti, torna Chiesa. Fuori Vicario e…

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Il CT dell'Italia, Gennaro Gattuso, ha diramato la lista dei convocati per i Playoff di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026
Matteo Pifferi Redattore 

Il CT dell'Italia, Gennaro Gattuso, ha diramato la lista dei convocati per i Playoff di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026.

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Getty Images

Nella lista dei 28 sono presenti cinque giocatori dell'Inter: in difesa ci sono Bastoni e Dimarco mentre a centrocampo sono presenti Barella e Frattesi. In attacco anche Francesco Pio Esposito.

Tra le novità, si segnala il ritorno di Federico Chiesa mentre non ci sono Orsolini e Bernardeschi, out anche Vicario mentre a centrocampo c'è Pisilli. Non c'è nemmeno Pellegrini della Roma.

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Ecco la lista completa dei 28 calciatori convocati da Gattuso per la partita contro l'Irlanda del Nord e, in caso di vittoria, contro Bosnia o Galles.

PORTIERI: Caprile, Carnesecchi, Donnarumma, Meret

DIFENSORI: Bastoni, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Coppola, Dimarco, Gatti, Mancini, Palestra, Scalvini, Spinazzola

CENTROCAMPISTI: Barella, Cristante, Frattesi, Locatelli, Pisilli, Tonali

ATTACCANTI: Chiesa, Pio Esposito, Kean, Politano, Raspadori, Retegui, Scamacca.

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