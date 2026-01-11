Il centrocampista turco è imprescindibile per la squadra perché garantisce equilibrio e pericolosità davanti

Gianni Pampinella Redattore 11 gennaio 2026 (modifica il 11 gennaio 2026 | 14:02)

Come Inzaghi, anche Cristian Chivu non può fare a meno di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è una pedina troppo importante per la squadra nerazzurra perché riesce a garantire massima affidabilità in entrambe le fasi.

"Ad accendere le luci (del gioco) a San Siro dovrà pensarci ancora una volta lui, Hakan Calhanoglu. Sarà lui il custode delle ambizioni nerazzurre. Perché se tanto si parla della sua qualità nell’ispirare il gioco, non altrettanto viene preso in considerazione anche il suo apporto in fase di non possesso. Il turco taglia e cuce sapientemente, così come ha imparato a fare da quando ha attraversato il Naviglio, diventando uno dei migliori in quella zona di campo a livello internazionale", si legge sul Corriere dello Sport.

"Con Simone Inzaghi ha attraversato una metamorfosi di cui ancora adesso continua a godere Cristian Chivu. Il rumeno è riuscito nel compito non meno complicato di restituirgli tranquillità e di rimetterlo al centro del progetto dell’Inter. Un mezzo miracolo, considerando la turbolenta estate che lui e il club si sono lasciati alle spalle. Dal rischio di finire nella morsa di voci di mercato e provocazioni alla risalita delle quotazioni fino a tornare imprescindibile. Addirittura ipotizzando un rinnovo di contratto di cui si potrà parlare in tranquillità nelle prossime settimane, approfittando dei buoni rapporti tra dirigenza ed entourage, provando a evitare di cominciare il prossimo anno in scadenza".

"L’avversario di questa sera impone a Calhanoglu di indossare l’abito migliore e prendere per mano la manovra. Toccherà a lui innescare nella maniera più rapida possibile le due punte, così come agevolare gli inserimenti delle due mezzali e guidare le preventive per evitare di farsi trovare scoperti. Senza rinunciare anche a mettere nel mirino la porta avversaria. Ha già fatto vedere di poterla centrare da qualsiasi prospettiva, da cecchino pressoché infallibile".

(Corriere dello Sport)