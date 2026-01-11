Inter e Napoli sarà un match che promette di regalare emozioni e spettacolo e San Siro indossa il suo abito più bello

Gianni Pampinella Redattore 11 gennaio 2026 (modifica il 11 gennaio 2026 | 13:16)

In serate così San Siro indossa l'abito più bello. Lo farà anche questa sera quando Inter e Napoli si affronteranno in un match che promette di regalare emozioni e spettacolo.

"Non sarà la partita con il miglior risultato al botteghino nella storia della Serie A, com'era stato per Inter-Milan a fine novembre, ma San Siro indosserà l'abito delle grandi occasioni anche per Inter-Napoli di questa sera. Si viaggia infatti verso il sold out con le ultime disponibilità online e ai botteghini dello stadio (dalle 17.45), nonostante le temperature rigide con il termometro che andrà sotto lo zero a gara in corso", si legge sul Corriere dello Sport.

"Ci sarà una nuova postazione di intrattenimento a bordo campo sul lato arancio, attiva fin dall’apertura dei cancelli e che permetterà di essere più coinvolti durante il prepartita. Da questo nuovo punto ci sarà anche l’annuncio delle formazioni per un effetto ancora più spettacolare. A San Siro, infine, saranno presenti i referenti regionali degli Inter club di tutta Italia".

(Corriere dello Sport)