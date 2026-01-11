In serate così San Siro indossa l'abito più bello. Lo farà anche questa sera quando Inter e Napoli si affronteranno in un match che promette di regalare emozioni e spettacolo.
ultimora
Inter-Napoli, San Siro verso il sold out ma non sarà incasso record. Novità nel pre partita
"Non sarà la partita con il miglior risultato al botteghino nella storia della Serie A, com'era stato per Inter-Milan a fine novembre, ma San Siro indosserà l'abito delle grandi occasioni anche per Inter-Napoli di questa sera. Si viaggia infatti verso il sold out con le ultime disponibilità online e ai botteghini dello stadio (dalle 17.45), nonostante le temperature rigide con il termometro che andrà sotto lo zero a gara in corso", si legge sul Corriere dello Sport.
"Ci sarà una nuova postazione di intrattenimento a bordo campo sul lato arancio, attiva fin dall’apertura dei cancelli e che permetterà di essere più coinvolti durante il prepartita. Da questo nuovo punto ci sarà anche l’annuncio delle formazioni per un effetto ancora più spettacolare. A San Siro, infine, saranno presenti i referenti regionali degli Inter club di tutta Italia".
(Corriere dello Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA