(Tuttosport)

L'Inter questa sera ha una grande occasione. In caso di vittoria contro il Napoli, la squadra di Chivu si porterebbe a +7 dagli azzurri. Un distacco considerevole e dal duplice significato: grossa dose di autostima e mazzata a Conte e alle inseguitrici. Ecco perché il tecnico nerazzurro in conferenza stampa non si è nascosto e ha sottolineato quanto sai importante la sfida di questa sera.