Tuttosport – Tutta Italia tifa Napoli. Inter ingiocabile? Chivu bravo ma i dirigenti…

In caso di vittoria contro il Napoli, la squadra di Chivu si porterebbe a +7 dagli azzurri
Gianni Pampinella
L'Inter questa sera ha una grande occasione. In caso di vittoria contro il Napoli, la squadra di Chivu si porterebbe a +7 dagli azzurri. Un distacco considerevole e dal duplice significato: grossa dose di autostima e mazzata a Conte e alle inseguitrici. Ecco perché il tecnico nerazzurro in conferenza stampa non si è nascosto e ha sottolineato quanto sai importante la sfida di questa sera.

"Tutta l’Italia del calcio, questa sera, accenderà un cero sotto l’immaginetta di Antonio Conte. Tutti tranne gli interisti, naturalmente. Loro attendono quella vittoria che darebbe una spallata al campionato: il Napoli rotolerebbe a -7, mentre l’Inter, oltre a infilzare la settima vittoria consecutiva, cancellerebbe quello zero alla voce punti fatti contro le tre altre grandi (al conto vanno incluse pure Juve e Milan)", sottolinea Tuttosport.

"Prendersi il primo scalpo di una concorrente per lo scudetto, porterebbe a moltiplicare l’autostima del gruppo e Cristian Chivu non vede l’ora che questo avvenga. Vero è che l’autodefinizione di “ingiocabili” (copyright di Henrikh Mkhitaryan) non ha portato bene all’ultima Inter inzaghiana, ma questa rosa presenta una profondità e una solidità che non esistevano nella scorsa stagione, come provano l’impatto di Akanji, il ritorno al top di Zielinski e il rendimento di Esposito e Bonny. Merito dell’allenatore, ma pure di una società che ha messo a disposizione di Chivu una rosa assolutamente competitiva".

(Tuttosport)

