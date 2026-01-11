L'Inter questa sera ha una grande occasione. In caso di vittoria contro il Napoli, la squadra di Chivu si porterebbe a +7 dagli azzurri. Un distacco considerevole e dal duplice significato: grossa dose di autostima e mazzata a Conte e alle inseguitrici. Ecco perché il tecnico nerazzurro in conferenza stampa non si è nascosto e ha sottolineato quanto sai importante la sfida di questa sera.
ultimora
Tuttosport – Tutta Italia tifa Napoli. Inter ingiocabile? Chivu bravo ma i dirigenti…
"Tutta l’Italia del calcio, questa sera, accenderà un cero sotto l’immaginetta di Antonio Conte. Tutti tranne gli interisti, naturalmente. Loro attendono quella vittoria che darebbe una spallata al campionato: il Napoli rotolerebbe a -7, mentre l’Inter, oltre a infilzare la settima vittoria consecutiva, cancellerebbe quello zero alla voce punti fatti contro le tre altre grandi (al conto vanno incluse pure Juve e Milan)", sottolinea Tuttosport.
"Prendersi il primo scalpo di una concorrente per lo scudetto, porterebbe a moltiplicare l’autostima del gruppo e Cristian Chivu non vede l’ora che questo avvenga. Vero è che l’autodefinizione di “ingiocabili” (copyright di Henrikh Mkhitaryan) non ha portato bene all’ultima Inter inzaghiana, ma questa rosa presenta una profondità e una solidità che non esistevano nella scorsa stagione, come provano l’impatto di Akanji, il ritorno al top di Zielinski e il rendimento di Esposito e Bonny. Merito dell’allenatore, ma pure di una società che ha messo a disposizione di Chivu una rosa assolutamente competitiva".
(Tuttosport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA