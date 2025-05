Inter-Barcellona

Sulla prossima gara che vede impegnati i nerazzurri in Champions, Serena ha detto: «Il recupero di Lewandowski? Non cambia il modo di giocare del Barcellona con Lewandowski in campo, ma la pericolosità in area del Barcellona. Vitinha, Pedri, sono grandi giocatori. Ma l'Inter ha Calhanoglu e non ce l'ha avuto all'andata. Spero che il turco abbia recuperato e attraverso lui, l'Inter possa fare i cambi di gioco. Il Barça a volte lascia spazio nei cambi di gioco e lui può essere la bilancia che pende a favore dell'Inter martedì. Il Barcellona si dimentica della fase difensiva? Non si dimenticano. La fanno in prima battuta, nella metà campo degli altri. Con una coordinazione unica, un'intensità per novanta minuti specie sul possessore di palla. Loro pressano costantemente, hanno qualità e intensità nella fase di non possesso, sono meno stressati. Hanno un gioco divertente e meno faticoso sotto quel profilo e gli viene facile».