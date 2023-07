GdS – Calhanoglu tra i più preziosi. Con Mkhitaryan Inzaghi ha trovato l’equilibrio

Sarà Calhanoglu il regista nel centrocampo a 3 dell'Inter. Inzaghi lo ha arretrato lo scorso anno per necessità, visto l'infortunio di Brozovic, e la mossa ha convinto tutti. Tanto da acconsentire alla cessione del croato, fuggito in Arabia Saudita a suon di milioni.

"non esistono forse giocatori più preziosi di Calhanoglu, “tuttocampista” con la classe e il dribbling di un 10, il movimento verticale di un 8 e i tempi di regia di un centrale. Calha appartiene alla categoria dei play “creativi” inaugurata da Suarez ed esaltata nei tempi moderni da Pirlo. In origine erano tutti 10. La loro è un’interpretazione difficilissima del ruolo di regista centrale, perché in teoria non garantiscono protezione arretrata. Così il tecnico deve trovare meccanismi di squadra, come ha fatto Inzaghi affiancandogli Mkhitaryan con il quale il turco si scambiava regia e posizione da centrale/interno", si legge su La Gazzetta dello Sport.