Inter, Calhanoglu rigorista davanti a Lautaro: i numeri dei due dal dischetto

Contro la Fiorentina ha tirato Hakan Calhanoglu e non Lautaro Martinez dal dischetto del rigore. Simone Inzaghi ha fatto chiarezza: "Per quanto riguarda i rigoristi abbiamo Hakan, Lautaro e Arnautovic che possono calciare. Lo stesso Sanchez è un rigorista. Il primo è Calhanoglu poi a seconda delle volte in campo e a secondo del risultato ma con la Fiorentina era giusto che calciasse Calhanoglu perché eravamo sul 2-0 ed era un rigore molto importante".

Dunque Calha parte avanti a Lautaro Martinez, che in carriera ne ha segnati 11 su 17, non è infallibile. Per il turco sono 28 su 32 in carriera, per Arnautovic invece 17 su 19 e Sanchez ne ha segnati solo 8 e sbagliati 11.