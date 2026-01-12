Ancora una volta Hakan Calhanoglu ha confermato di essere uomo imprescindibile per l'Inter e per Cristian Chivu

Gianni Pampinella Redattore 12 gennaio 2026 (modifica il 12 gennaio 2026 | 11:32)

Ancora una volta Hakan Calhanoglu ha confermato di essere uomo imprescindibile per l'Inter e per Cristian Chivu. Contro il Napoli il centrocampista turco è stato uno dei migliori in campo garantendo equilibrio alla squadra ed è stato freddissimo dal dischetto.

"Personalità, sangue freddo e un bacio al palo. Hakan Calhanoglu contro il Napoli ha cancellato il precedente dello scorso campionato, quando il palo sempre a San Siro l’aveva gelato interrompendo una striscia immacolata dagli undici metri. A tre minuti dal novantesimo ha alzato bandiera bianca e le sue condizioni fisiche saranno da valutare a freddo in vista del recupero di mercoledì contro il Lecce", sottolinea il Corriere dello Sport.

"La specialità del faro turco contro il Napoli è ormai diventata una piacevole abitudine per il popolo interista, in quanto il diretto interessato ha sempre colpito dalla distanza oppure dagli undici metri. Calhanoglu non porta soltanto qualità e geometrie nel gioco della squadra, ma anche gol pesanti che danno ancor più peso offensivo alla truppa di Chivu. Essendo a quota 7 dopo 19 partite di campionato, vuol dire che è già a metà strada rispetto al suo miglior bottino di sempre in Serie A che equivale a 13 reti, siglate nell’annata della seconda stella".

(Corriere dello Sport)