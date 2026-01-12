Il giorno dopo Inter-Napoli, dalle colonne di Tuttosport, Giampaolo Calvarese analizza i casi da moviola. L'ex arbitro promuove la direzione di Doveri: "Doveri tornava a dirigere Inter e Napoli dopo la gara del Maradona dell’anno scorso, in cui “risparmiò” un rigore per parte. Il romano gestisce il big match a suo modo: fischiando poco (23 falli) e ammonendo ancor meno (un giallo). Il primo episodio contestato arriva intorno al quarto d’ora, quando Thuram prova a superare Juan Jesus involandosi verso la porta ma viene fermato, finisce a terra e chiede un fallo per trattenuta; sostenibile la scelta dell’arbitro di lasciar correre, coerente col metro “all’inglese” adottato dall’inizio, se avesse dato il fallo sarebbe stato anche da ammonizione".