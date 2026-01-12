Niente riposo. Tra 48 ore l'Inter scenderà nuovamente in campo. I nerazzurri affronteranno il Lecce nel recupero, gara che era saltata a causa della Supercoppa. Come sottolinea il Corriere dello Sport, Cristian Chivu sonderà i margini di una eventuale convocazione di Matteo Darmian, già tornato in gruppo negli ultimi giorni, ma non convocato ieri.
Inter-Lecce, torna Darmian. Dumfries anticipa il rientro? Si respira moderato ottimismo su…
"L’esterno destro, fermo ai box dallo scorso ottobre, lavora per essere da subito una risorsa importante, considerando la penuria di alternative sulla catena di destra. Luis Henrique, ieri giunto alla decima gara di fila dal primo minuto, prima o poi dovrà tirare il fiato: per questo diventa fondamentale almeno il recupero dell’ex Parma".
"Chivu attende anche notizie da Denzel Dumfries, titolare della rosa, fermo ai box per il problema alla caviglia che lo ha costretto addirittura a sottoporsi a intervento chirurgico il 16 dicembre. In questi giorni sta lavorando con uno staff specializzato in Olanda, ovviamente sotto stretta osservazione dei sanitari del club nerazzurro. Al momento si respira anche un moderato ottimismo sulla possibilità di rivederlo in campo prima delle stime emerse nelle scorse settimane. Nel mirino senz’altro la possibilità di averlo al 100 per cento entro il derby contro il Milan di inizio marzo".
"La determinazione del giocatore potrebbe agevolarne il rientro, evitando ovviamente di correre rischi. Sarà premura di tutte le parti coinvolte, considerando che al rientro Dumfries non solo punterà a essere al meglio per il Mondiale, ma anche per attirare su di sé riflettori di mercato".
