I NUMERI DELL'INTER

I nerazzurri arrivano al match del Tardini in vetta alla classifica e con il miglior attacco del campionato grazie ai 38 gol segnati. In vetta alle classifiche del torneo in corso c'è anche Lautaro Martinez, capocannoniere con 10 reti segnate. L'Inter ha vinto sei delle otto trasferte di questo campionato (2P) e cinque partite di fila per la prima volta in questa stagione di Serie A.

Nessuna formazione ha realizzato più gol di testa dei nerazzurri nel campionato in corso (sei, al pari di Napoli e Cremonese): quella di Chivu è anche la formazione che ha segnato più gol in seguito a un recupero offensivo in questa Serie A: sei, almeno due in più rispetto a ogni altra.

STATS E CURIOSITÀ

- Lautaro Martínez è andato a segno in cinque presenze di fila in Serie A: l'ultimo calciatore dell’Inter a segnare in sei partite consecutive in campionato è stato Julio Cruz tra ottobre e dicembre 2007 (sette per lui in quel caso). Solo Alessandro Altobelli (otto), Giuseppe Meazza e Benito Lorenzi (nove entrambi) contano più campionati diversi in doppia cifra di reti nella storia dell'Inter rispetto a Lautaro Martínez (sette - 10 gol nella Serie A in corso).

- Il Parma è - insieme al Como - una delle due formazioni contro cui Marcus Thuram ha sempre segnato in Serie A: è andato cioè a segno in entrambi i precedenti contro i Ducali nel massimo campionato, sia nel match di andata che nel match di ritorno dello scorso torneo.

- Federico Dimarco è il calciatore con più chiare occasioni create per i compagni in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei (16). Dimarco è anche arrivato a 40 partecipazioni a gol in Serie A con l’Inter (17 reti e 23 assist), ed è solo uno dei due difensori nerazzurri ad aver tagliato questo traguardo da quando il torneo è tornato a 20 squadre (dal 2004/05), insieme a Maicon (58). Il suo primo gol in Serie A è arrivato proprio con la maglia del Parma contro l'Inter (il 15 settembre 2018 al Meazza).

- Il Parma (3G+4A) è una delle due squadre contro cui Henrikh Mkhitaryan ha preso parte a più reti in carriera nei maggiori cinque campionati europei: sette, al pari del Werder Brema – inclusa una doppietta contro gli emiliani il 22 novembre 2020 con la Roma.

- Tra gli ex della sfida anche Ange-Yoan Bonny che ha collezionato 109 presenze in campionato con la maglia del Parma e Alessandro Bastoni che ha collezionato 24 presenze con la maglia del Parma nel massimo campionato 2018/19, realizzando il suo primo gol in Serie A il 5 maggio 2019 (vs Sampdoria).

- Hakan Çalhanoglu ha preso parte a quattro reti contro il Parma in Serie A (un gol e tre assist), ma tutte le sue partecipazioni sono arrivate con la maglia del Milan nel 2020.

(Fonte: Inter.it)