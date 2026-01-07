FC Inter 1908
Inter-Pisa, trasferta libera per i tifosi toscani: la decisione dell'Osservatorio Nazionale

Inter-Pisa, trasferta libera per i tifosi toscani: la decisione dell’Osservatorio Nazionale

Inter-Pisa, trasferta libera per i tifosi toscani: la decisione dell’Osservatorio Nazionale - immagine 1
L’Osservatorio Nazionale ha dato il via libera ai sostenitori del Pisa per la gara contro l’Inter del 23 gennaio a San Siro
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Nessuna restrizione per i tifosi del Pisa in vista della trasferta contro l’Inter in programma venerdì 23 gennaio a San Siro. Lo ha stabilito la determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, che ha preso in esame anche il match di San Siro nell’ambito delle valutazioni sui profili di rischio del prossimo turno.

Inter-Pisa, trasferta libera per i tifosi toscani: la decisione dell’Osservatorio Nazionale- immagine 2
Getty Images

Nel documento ufficiale, il confronto tra Inter e Pisa viene indicato come gara “non caratterizzata da profili di rischio”, una valutazione che esclude l’adozione di misure organizzative particolari e apre di fatto alla possibilità per i tifosi nerazzurri di seguire liberamente la squadra in trasferta.

Inter-Pisa, trasferta libera per i tifosi toscani: la decisione dell’Osservatorio Nazionale- immagine 3
MILAN, ITALY - DECEMBER 09: A general view of the stadium ahead of the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 match between FC Internazionale Milano and Liverpool FC at Stadio San Siro on December 09, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

La determinazione chiarisce infatti che, per le partite ritenute prive di criticità, non vengono suggerite limitazioni alla vendita dei biglietti né obblighi legati a programmi di fidelizzazione. Una linea che, nel caso specifico di Inter-Pisa, consente ai sostenitori del club toscano di organizzare la trasferta senza vincoli aggiuntivi rispetto alle normali disposizioni di accesso allo stadio.

(Fonte: QuiNewsPisa)

