Prestazione stratosferica dell'Inter in casa della Lazio. Goleada nerazzurra, 6-0 all'Olimpico contro una delle formazioni più in forma del campionato. A impreziosire maggiormente la gara giocata dalla squadra di Inzaghi i sei marcatori diversi andati in rete. Difficile scegliere un migliore in campo, la Lega Serie A ha deciso di premiare Hakan Calhanoglu. Giusto? I numero non mentono...