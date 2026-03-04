Dopo qualche minuto contro il Genoa e circa un'ora contro il Como in Coppa Italia, Hakan Calhanoglu punta a una maglia da titolare nel derby contro il Milan di domenica sera, decisivo per la corsa scudetto, soprattutto in caso di vittoria dell'Inter.
D'altronde, anche Cristian Chivu spera che il recupero del centrocampista turco proceda secondo i piani e senza intoppi. Di certo, perché, nonostante Zielinski lo abbia sostituito egregiamente, Calha è il perno della squadra in cabina di regia. E poi, se andiamo a guardare i numeri del centrocampista nei derby, c'è da sfregarsi le mani.
In 17 presenze, 3 gol e 4 assist. Senza contare che in stagione l'ex rossonero ha quasi una media gol da attaccante, visto che in 25 partite ha messo a segno 9 reti e 4 assist. Numeri che lo rendono praticamente imprescindibile, soprattutto in una partita come quella di domenica sera a San Siro. Per un sogno tricolore sempre più vicino a diventare realtà.
