Calhanoglu: “Parlo molto ad Asllani. A 20 anni è così, lui ora deve…”

Che consiglio dà al giovane Asllani in panchina?

"Gli parlo molto, soprattutto quando lo vedo demoralizzato o dispiaciuto. A 20 anni anche noi eravamo come lui, spesso in panchina: in quest’Inter è difficile emergere, ma si impara molto. Lui deve stare calmo e lavorare, crescere nella personalità, diventare più tosto, poi arriverà il suo tempo perché ha qualità grandissime".