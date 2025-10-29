L'esperto arbitrale di DAZN ha commentato gli episodi della partita tra i nerazzurri e la Fiorentina

Eva A. Provenzano Caporedattore 29 ottobre 2025 (modifica il 29 ottobre 2025 | 23:56)

Anche la partita con la Fiorentina è stata caratterizzata da episodi arbitrali e Luca Marelli su DAZN ha parlato di quello del primo tempo tra Esposito e Comuzzo in area di rigore: «Pallone lontano, ma entrambi si trattengono. Trattenute reciproche e Pio Esposito trattiene per il collo col braccio destro e si trascinano a terra. Corretto l'operato di Sozza, i due giocatori si sono tenuti reciprocamente».

«Diverso l'episodio del secondo tempo. Ad un certo punto Comuzzo, su cross dalla destra, si disinteressa completamente del pallone e si interessa solo di Esposito che non lo trattiene nella fase finale dell'azione, c'è solo la trattenuta di Comuzzo su Esposito al collo. Avrebbe dovuto esserci l'Old field review per l'assegnazione del calcio di rigore e cartellino giallo. Manca un calcio di rigore per un fallo molto chiaro, una trattenuta chiara di Comuzzo su Esposito», ha aggiunto.

«Il ceck lungo? Sicuramente hanno avuto il dubbio per intervenire in questo caso. Vero che all'inizio Esposito si aiuta coin le braccia ma nella seconda parte Comuzzo lo trattiene. Faccio fatica a capire perché non siano intervenuti sulla decisione dell'arbitro», ha spiegato ancora Marelli.

(Fonte: DAZN)