Calhanoglu decisivo anche sotto porta: nel mirino il record personale di gol

"La migliore annata di Calhanoglu, a livello di marcature, risale al 2013-14, quando l'allora trequartista dell'Amburgo mise a referto 11 centri in Bundesliga. In Serie A il calciatore, che il prossimo febbraio compirà 30 anni, ha toccato la vetta realizzativa con il Milan, nel 2019-20, con 9 gol. Oggi Calha è a quota 6 in 14 presenze, un bottino sicuramente importante per chi sì è il rigorista della sua squadra (a proposito, Hakan in Italia ha calciato in tutto 14 rigori, segnando sempre), calcia spesso le punizioni, ma non gioca più a supporto delle punte e così vicino alla porta avversaria, bensì giostra il gioco dei suoi letteralmente nella zona nevralgica del campo".