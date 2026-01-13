Non è bastato. Perché il Napoli poco dopo ha trovato il due a due. Ma Calhanoglu questa volta il rigore l'ha segnato e poteva valere tre punti. Conte è andato su tutte le furie perché aveva preparato benissimo la partita contro i nerazzurri e quel rigore molto probabilmente non l'aveva proprio messo in conto. DAZN ha raccontato quel momento che ha fatto alzare in piedi San Siro, un momento che poteva essere davvero decisivo per l'Inter. Quel momento in cui il turco va sul dischetto.