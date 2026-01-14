FC Inter 1908
Della gara col Napoli e del calendario che aspetta l'Inter ha parlato il giornalista Giuseppe Pastore durante il podcast Elastici
"Due partite in 4 giorni, il Napoli poteva aver bisogno di Conte. Più col Parma che col Sassuolo può mancare il tecnico. C'è Copenaghen, il Chelsea e in mezzo c'è Juve-Napoli. E allora cosa facciamo? Il Napoli ha ripetutamente un difetto: la continuità nelle tre partite settimanali. L'Inter ha un calendario facile, la fuga che non c'è stata domenica potrebbe esserci tra tre giornate, il discorso potrebbe essere solo rimandato. La Champions potrebbe essere un fardello pesante per il Napoli. Inter-Arsenal, lo scorso anno hai vinto, è una partita contro una squadra che sta benissimo. Durissima, in mezzo schiacciata tra tutte queste partite, non c'è Calhanoglu: extra lavoro per Zielinski, ce la fa a reggere queste partite non brillando per continuità? La rosa dell'Inter ha alcuni vuoti: sicuramente a destra e anche in mezzo dove hai trovato Zielinski a stagione in corso. 

Chivu deve chiedersi perché la parte finale ha sorriso più al Napoli che all'Inter quando una squadra aveva un solo cambio e l'altra ne ha fatti 5. Gli ultimi 20' sono stati più Napoli che Inter e questa cosa è un copione che si ripete, la risposta non sta tanto nell'allenatore ma in qualcosa di psicologico di questo gruppo che ancora non è stato risolto. 

