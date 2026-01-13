Pel rinviare un pallone in difesa, Juan Jesus ha poi rifilato un calcio a Marcus Thuram bucandogli persino la maglietta. Per l'arbitro Doveri, però, niente fallo

Marco Astori Redattore 13 gennaio 2026 (modifica il 13 gennaio 2026 | 18:02)

Ha fatto e sta facendo ancora molto discutere un episodio accaduto durante il primo tempo di Inter-Napoli: nel rinviare un pallone in difesa, Juan Jesus ha poi rifilato un calcio a Marcus Thuram bucandogli persino la maglietta. Per l'arbitro Doveri, però, niente fallo: ecco cos'ha detto ai calciatori documentato dalla Ref CAM della Lega Serie A.

Barella: "Ha fatto apposta".

Doveri: "E' dinamica. Thuram, serve? Lui calcia il pallone e lo prende dopo con la gamba". A Lautaro: "Tu che fai, freni la gamba quando calci Lauta?".

Thuram: "Mi prende qua (indicandosi il petto, ndr). Ma ho capito".

Doveri: "Bravissimo. Prima ti ho visto male e mi dispiace, ho visto che fa male".