Calhanoglu, le voci in Turchia non finiscono. Ma stavolta il Galatasaray insorge: “Ma cosa dite!”

Calhanoglu, le voci in Turchia non finiscono. Ma stavolta il Galatasaray insorge: “Ma cosa dite!” - immagine 1
Nuove voci sul possibile passaggio del centrocampista al Galatasaray subito smentite dallo stesso club turco
Andrea Della Sala Redattore 

L’allenatore del Galatasaray, Okan Buruk, e il vicepresidente di Galatasaray Sportif A.Ş., Abdullah Kavukcu, sono stati avvistati a Milano, nel ristorante di Nusret.

Durante la finestra estiva di mercato, il nome di Hakan Çalhanoğlu, centrocampista dell’Inter, era stato spesso accostato sia al Galatasaray che al Fenerbahçe. La foto scattata al ristorante di Nusret ha riacceso le voci su un possibile trasferimento.

Calhanoglu, le voci in Turchia non finiscono. Ma stavolta il Galatasaray insorge: “Ma cosa dite!”- immagine 2
Nei post condivisi da Nusret Gökçe sui suoi account social, si è notato che la maglietta indossata da Hakan Çalhanoğlu aveva segni simili a quelli di un’altra foto, facendo pensare che si trovasse nello stesso momento nel locale insieme a Abdullah Kavukcu e Okan Buruk, impegnato in presunte trattative di mercato. Le voci si sono rapidamente diffuse sui social.

Secondo quanto riportato dal giornalista Nevzat Dindar del quotidiano Milliyet, fonti del Galatasaray hanno reagito alle indiscrezioni chiedendosi “da dove escano queste notizie”, precisando che non c’è stato alcun incontro con Hakan Çalhanoğlu.

(Milliyet)

