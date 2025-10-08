PUBBLICAZIONE SUI SOCIAL—
Nei post condivisi da Nusret Gökçe sui suoi account social, si è notato che la maglietta indossata da Hakan Çalhanoğlu aveva segni simili a quelli di un’altra foto, facendo pensare che si trovasse nello stesso momento nel locale insieme a Abdullah Kavukcu e Okan Buruk, impegnato in presunte trattative di mercato. Le voci si sono rapidamente diffuse sui social.
LA VERITÀ SU HAKAN ÇALHANOĞLU—
Secondo quanto riportato dal giornalista Nevzat Dindar del quotidiano Milliyet, fonti del Galatasaray hanno reagito alle indiscrezioni chiedendosi “da dove escano queste notizie”, precisando che non c’è stato alcun incontro con Hakan Çalhanoğlu.
(Milliyet)
