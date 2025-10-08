PUBBLICAZIONE SUI SOCIAL

Nei post condivisi da Nusret Gökçe sui suoi account social, si è notato che la maglietta indossata da Hakan Çalhanoğlu aveva segni simili a quelli di un’altra foto, facendo pensare che si trovasse nello stesso momento nel locale insieme a Abdullah Kavukcu e Okan Buruk, impegnato in presunte trattative di mercato. Le voci si sono rapidamente diffuse sui social.