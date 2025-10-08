Intervistato da News.superscommesse, Alberto Fontana ha parlato della lotta scudetto e ha analizzato il parco attaccanti dell'Inter. "A mio parere, l'Inter ha un attacco più forte rispetto a quello della passata stagione, quando alcuni giocatori non hanno reso come ci si aspettava che facessero; per quest'anno, la società è stata molto coraggiosa a dare fiducia a un ragazzo giovanissimo che si chiama Francesco Pio Esposito; si è presentato con grande personalità e ha realizzato anche un goal a Cagliari piuttosto pesante; sta vivendo con grande entusiasmo e crescendo piuttosto bene, per cui l'Inter sta ponendo le basi per un ricambio generazionale che lascia ben sperare".
Fontana: “Napoli e Inter le più forti, ma la favorita è un’altra. L’attacco nerazzurro…”
"Insieme al Napoli, ha la rosa più attrezzata per contendersi lo scudetto, anche se la presenza della Champions League inciderà non poco per entrambe sul dispendio di energie; basti vedere proprio cosa è accaduto all'Inter nell'ultimo mese della passata stagione, quando era arrivata allo sprint finale con tre traguardi da raggiungere, ma ha pagato a carissimo prezzo un crollo psicofisico piuttosto massiccio. Inoltre, è bastato il mancato apporto di un paio della rosa a far venire meno i risultati. Poteva andare nettamente meglio, ma, purtroppo, così non è stato".
Ha fatto riferimento ad alcuni calciatori dell'Inter che hanno deluso le aspettative nella passata stagione. Quali?—
"Ci si aspettava qualcosa di più da Arnautović, ma direi che Taremi è stato il più deludente. Non è stato di aiuto nel momento in cui ce n'era bisogno ed è stata una mancanza non da poco per l'Inter".
La squadra favorita per il prossimo scudetto?—
"Il Napoli e l'Inter sono le due squadre più forti del campionato, però credo che la favorita possa essere proprio il Milan; sta vivendo una situazione molto simile a quella del Napoli dello scorso anno, in cui la squadra ha dovuto affrontare la stagione senza l'impegno delle coppe europee; non è da nascondere che si tratti di un vantaggio non da poco; poi, ha un allenatore carismatico, ha vinto tanto e riesce sempre a trasmettere un'energia incredibile a chi allena. Personalmente, sono anche un fan di Allegri e mi auguro che possa essere lui a festeggiare il prossimo scudetto".
