A Verona l'Inter è passata in vantaggio grazie a un gran gol di Zielinski servito direttamente da calcio d'angolo da Calhanoglu. Uno schema che non convinceva nemmeno Cristian Chivu che alla fine ha dovuto ricredersi. "Sono bravi i ragazzi dello staff, come Palombo. Io ero scettico, perché temevo il contropiede. Con i giocatori di qualità che abbiamo, però, è giusto provarci", ha spiegato il tecnico nel post partita.
Calhanoglu-Zielinski, quando è nato lo schema. Chivu era preoccupato, poi ha…
"Dietro uno schema come quello che ha portato Zielinski al gol in Verona-Inter c’è uno studio importante. Fa parte di una strategia in cui non si può trascurare il modo di difendere su palla inattiva della squadra avversaria, né i movimenti, da compiere in perfetta sincronia, che devono agevolare un certo tipo di giocata. Poi però sono i calciatori a fare la differenza", si legge sul Corriere dello Sport.
"In casa nerazzurra la parte teorica è affidata ad Angelo Palombo. Chivu lo ha voluto nello staff affinché si preoccupasse proprio della preparazione dei calci piazzati. L’ex centrocampista se ne occupa di concerto con Filippo Lorenzon, responsabile dell’area match analysis. Entrambi hanno spinto per portare in partita una giocata provata per la prima volta nella rifinitura della vigilia. Dal tecnico è arrivato l’ok nonostante la preoccupazione di perdere palla e incassare una ripartenza. A mettere in pratica l’idea in modo perfetto il tandem Calhanoglu-Zielinski, confezionando un gol capolavoro. Sospiro di sollievo in panchina: esperimento riuscito".
