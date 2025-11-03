A Verona l'Inter è passata in vantaggio grazie a un gran gol di Zielinski servito direttamente da calcio d'angolo da Calhanoglu. Uno schema che non convinceva nemmeno Cristian Chivu che alla fine ha dovuto ricredersi. "Sono bravi i ragazzi dello staff, come Palombo. Io ero scettico, perché temevo il contropiede. Con i giocatori di qualità che abbiamo, però, è giusto provarci", ha spiegato il tecnico nel post partita.