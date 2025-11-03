Con un autogol arrivato nei minuti di recupero, l'Inter è riuscita a sbancare Verona

Gianni Pampinella Redattore 3 novembre 2025 (modifica il 3 novembre 2025 | 08:16)

Con un autogol arrivato nei minuti di recupero, l'Inter è riuscita a sbancare Verona. I nerazzurri sono apparsi meno lucidi del solito e hanno dovuto fare i conti con una organizzazione difensiva scrupolosa della squadra di Zanetti.

"Un colpo di fortuna, o di sfortuna, guardandola dalla parte del Verona. Solo così l’Inter è riuscita a sbancare il Bentegodi. E’ stata l’unico errore del Verona di una ripresa caratterizzata da coraggio e applicazione. Lautaro e compagni sono andati ripetutamente a sbattere contro il muro “disegnato” da Zanetti. Eppure l’Inter era partita bene, giocando e manovrando con efficacia grazie alla qualità e alle idee della mediana. Anche il vantaggio era arrivato presto, con un gol capolavoro, costruito sull’asse Calhanoglu-Zielinski", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Era uno schema che non ha fatto altro che confermare come gli angoli siano un’arma micidiale per l’Inter, anche in forme diverse. Probabilmente è subentrato anche un misto di presunzione superficialità, ovvero gli errori che commettono le grandi squadre quando pensano di aver già sbrigato la pratica. Ma pure il Verona ci ha messo del suo, aumentando aggressività e agonismo. La pressione, durata tutta la ripresa, è stata confusa e disordinata. Ha inciso pure la stanchezza, almeno di qualche elemento, come Lautaro. Resta, però, l’impressione che i nerazzurri soffrano le gare che si trasformano in bagarre".

(Corriere dello Sport)