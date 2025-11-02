FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Ravezzani : “L’Inter vince con fortuna, ma anche con merito. Sommer, Bonny e Lautaro…”

ultimora

Ravezzani : “L’Inter vince con fortuna, ma anche con merito. Sommer, Bonny e Lautaro…”

Ravezzani : “L’Inter vince con fortuna, ma anche con merito. Sommer, Bonny e Lautaro…” - immagine 1
Il direttore di Tele Lombardia commenta così il successo in extremis dei nerazzurri di Chivu sul campo del Verona
Fabio Alampi Redattore 

All'ultimo respiro. L'Inter vince sul campo del Verona e aggancia momentaneamente la Roma al secondo posto in classifica, a un solo punto dal Napoli capolista.

Ravezzani : “L’Inter vince con fortuna, ma anche con merito. Sommer, Bonny e Lautaro…”- immagine 2
Getty Images

Fabio Ravezzani, direttore di Tele Lombardia, commenta così su X: "L'Inter vince con fortuna, ma anche con merito (22 conclusioni a 9) una partita brutta e con troppi elementi sottotono. Sommer non impeccabile sul pareggio del Verona. Bonny e Lautaro poco ispirati. Dimarco entra e si vede la differenza".

Leggi anche
Sabatini: “Stravedo per Pio Esposito ma si è buttato. All’Inter...
A 84 anni è morto Giovanni Galeone. Il cordoglio dell’Inter

© RIPRODUZIONE RISERVATA