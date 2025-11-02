All'ultimo respiro. L'Inter vince sul campo del Verona e aggancia momentaneamente la Roma al secondo posto in classifica, a un solo punto dal Napoli capolista.
Il direttore di Tele Lombardia commenta così il successo in extremis dei nerazzurri di Chivu sul campo del Verona
Fabio Ravezzani, direttore di Tele Lombardia, commenta così su X: "L'Inter vince con fortuna, ma anche con merito (22 conclusioni a 9) una partita brutta e con troppi elementi sottotono. Sommer non impeccabile sul pareggio del Verona. Bonny e Lautaro poco ispirati. Dimarco entra e si vede la differenza".
