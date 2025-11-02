All'ultimo respiro. L'Inter vince sul campo del Verona e aggancia momentaneamente la Roma al secondo posto in classifica, a un solo punto dal Napoli capolista.

Fabio Ravezzani, direttore di Tele Lombardia, commenta così su X: "L'Inter vince con fortuna, ma anche con merito (22 conclusioni a 9) una partita brutta e con troppi elementi sottotono. Sommer non impeccabile sul pareggio del Verona. Bonny e Lautaro poco ispirati. Dimarco entra e si vede la differenza".