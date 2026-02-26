Callegari: “L’Atalanta ha dato una lezione all’Inter: senza pensare a…”

"L'Atalanta ci ha dato una lezione di spirito e mentalità, un po' anche all'Inter. Hanno giocato senza pensare alla gestione delle energie, indipendentemente dagli interpreti. E' riuscita l'Atalanta a riemergere, senza pensare all'impegno fondamentale di campionato del prossimo weekend e alla Coppa Italia. Ha creato mentalità, autostima e consapevolezza contro un avversario di livello internazionale".