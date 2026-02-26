FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Callegari: “L’Atalanta ha dato una lezione all’Inter: senza pensare a…”

ultimora

Callegari: “L’Atalanta ha dato una lezione all’Inter: senza pensare a…”

Inter
Il pensiero del giornalista a proposito della squadra di Palladino reduce dal grande risultato in Champions League
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Massimo Callegari, presente negli studi di Sport Mediaset, ha commentato il passaggio del turno dell'Atalanta di Palladino, confrontandola in particolare con quanto fatto dall'Inter. Qui il suo pensiero:

Inter Thuram
Getty Images

"L'Atalanta ci ha dato una lezione di spirito e mentalità, un po' anche all'Inter. Hanno giocato senza pensare alla gestione delle energie, indipendentemente dagli interpreti. E' riuscita l'Atalanta a riemergere, senza pensare all'impegno fondamentale di campionato del prossimo weekend e alla Coppa Italia. Ha creato mentalità, autostima e consapevolezza contro un avversario di livello internazionale".

Leggi anche
Renica: “Napoli? Mancato obiettivo clamoroso, no alibi. Il confronto con...
Caressa: “Non è che l’Inter abbia giocato per perdere ma ha scelto. Ora in...

© RIPRODUZIONE RISERVATA