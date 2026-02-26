"Intanto deve recuperare al meglio alcuni giocatori di qualità, anche se la squadra e la rosa sono molto competitive. Non ci devono essere alibi, nel senso che il Napoli è una squadra che ha investito molto, è una squadra forte ed ha un allenatore che quando ha una partita alla settimana è molto efficace, molto bravo. Quindi ci sono tutti i presupposti per arrivare a centrare l'obiettivo minimo che è la Champions, visti gli investimenti fatti dal Napoli.

La rosa del Napoli, tolti i gravi infortuni, era alla pari dell'Inter, quindi avrebbe potuto giocare tranquillamente per il campionato. Dopodiché è uscita in malo modo dalla Champions, proprio inaspettato, perché sono passate delle squadre con giocatori non all'altezza di quelli del Napoli che sono molto più forti. Anche se prendiamo l'esempio del Bodø, una cittadina di 50.000 persone che batte l'Inter, capiamo che il Napoli lì ha mancato un obiettivo che ha del clamoroso sotto un certo punto di vista. Per la rosa che ha, ripeto, è il minimo che il Napoli vada in Champions, proprio perché la qualità è molto importante."