“Vi ho detto che ho un grande dubbio. A me l’Inter col Bodo al ritorno non è piaciuta. Il Bodo è ordinato, 4-4-2, ottima squadra, l’Inter comunque poteva sbloccarla nel primo tempo ecco. Ma tra andata e ritorno ho avuto l’impressione che l’Inter abbia fatto una scelta. Poi, lo so, tutti i giocatori ed ex giocatori dicono che si gioca tutte le partite per vincere, figuriamoci se uno gioca per perdere. Ma l’atteggiamento mentale può essere diverso.

L’Inter sicuramente l’anno scorso è rimasta scottata da ciò che è successo, è evidente, non ha vinto nulla e ha perso come sappiamo la finale Champions. Rimane dentro un senso di frustrazione, qualcosa ti lascia dentro. L’anno scorso c’era la forte dimensione di sogno, il sogno di poter vincere tutto, il sogno di poter fare il Triplete. Però che partite: Monaco, il Barcellona, c’era una dimensione quasi onirica, leggendaria dell’Inter. Io credo che i tifosi dell’Inter quando saranno nonni ricorderanno e racconteranno il Barcellona. Racconteranno la probabile vittoria di questo campionato? Non lo so. L’Inter ha fatto una scelta, arrivare in fondo in tutte le competizioni è difficile, quasi impossibile.

È mancato Dumfries, alcuni giocatori hanno un anno in più dell’anno scorso, evidentemente ci sono stati anche dati fisici. Poi per come era partita in campionato. Lo dico, per me in Champions ha giocato un po’ col freno a mano tirato, non con l’ardore che ti fa dire “riusciamo”. Lo prova la formazione d’andata col Bodo e l’atteggiamento del ritorno. La gara era aperta al ritorno, ma l’Inter non dava la sensazione di avere il sogno di arrivare avanti. Non è mancato l’impegno sia chiaro, ma dava quella sensazione: non c’era la dimensione del sogno. Io capisco che l’anno scorso sia stato scottante, ma questa cosa mi è mancata. Facendo la telecronaca, non ho visto una squadra trascinante come in altre occasioni. Non dico fossero arresi, ma rassegnati. I 10 punti in campionato ci sono comunque e per quello sono ‘tranquilli’. Serve una grande vittoria ora, nel derby magari. Perché con la Juve ci sono state tutte quelle polemiche...”.