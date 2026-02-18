"L'Inter deve stare molto attenta, cercare di giocare bene in un campo non facile come il sintetico che non è in una buona condizione come abbiamo visto prima. Deve stare attenta per portare un buon vantaggio a Milano. Lautaro? È un giocatore che faccio giocare sempre, anche se sta passando un periodo così così, non segna soprattuto contro le big, ma è un giocatore che può decidere una partita. È un giocatore forte, da quando è arrivato all'Inter è diventato capitano e leader della squadra, ha il rispetto dei compagni e deve giocare sempre secondo me".