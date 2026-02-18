A pochi minuti dal fischio d'inizio di Bodo-Inter, andata del playoff di Champions League, Julio Cesar ha parlato della gara ai microfoni di Prime Video. "L'Inter trova una squadra molto tosta, la sorpresa di questa Champions".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Julio Cesar: “Inter, Bodo squadra tosta. Lautaro? Lo faccio giocare sempre, anche se…”
ultimora
Julio Cesar: “Inter, Bodo squadra tosta. Lautaro? Lo faccio giocare sempre, anche se…”
Le parole dell'ex portiere nerazzurro ai microfoni di Prime Video a pochi minuti dal fischio d'inizio di Bodo-Inter
"L'Inter deve stare molto attenta, cercare di giocare bene in un campo non facile come il sintetico che non è in una buona condizione come abbiamo visto prima. Deve stare attenta per portare un buon vantaggio a Milano. Lautaro? È un giocatore che faccio giocare sempre, anche se sta passando un periodo così così, non segna soprattuto contro le big, ma è un giocatore che può decidere una partita. È un giocatore forte, da quando è arrivato all'Inter è diventato capitano e leader della squadra, ha il rispetto dei compagni e deve giocare sempre secondo me".
(Prime Video)
© RIPRODUZIONE RISERVATA